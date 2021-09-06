Nesrin Cavadzade’nin 19 bin TL'lik elbisesi

Son olarak Yasak Elma isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade’nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

Nişanlısı Gökhan Alkan ile evlilik yolunda bir ilişki içerisinde olan Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

FİYATI ŞAŞIRTTI

Cavadzade, son olarak sosyal medya sayfasından kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun giydiği elbisesinin fiyatı adeta dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan elbisenin satış fiyatı tam 19 bin TL

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni proje ile ekrana geleceğini açıklamıştı. Şimdilerde bir projede yer almayan Nesrin Cavadzade, özgürlüğün tadını çıkarıyor.