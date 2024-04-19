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Şu sıralar Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren Cavadzade'nin en son yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.
Kaan Yardımcı yeni aşkı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Servet Yardımcı’nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili videosunu paylaştı.
"Bir süre karbonhidratı kesiyorum"
Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan Cavadzade, yayınladığı gönderiye "Bir süre karbonhidratı kesiyorum." notunu düştü.
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