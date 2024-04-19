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Nesrin Cavadzade'nin bikinili paylaşımı gündem oldu! Takipçileri çok beğendi

Nesrin Cavadzade'nin bikinili paylaşımı gündem oldu! Takipçileri çok beğendi Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bikinili halini video formatında paylaştı.