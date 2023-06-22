Nesrin Cavadzade'nin düğün tarzı
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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündeme gelen isimlerden sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden.

Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Şahika karakteriyle gönüllere taht kuran Nesrin Cavadzade, aynı dizide Yıldız karakterini canlandıran güzel oyuncu Eda Ece'nin düğününe katıldı.

Sütyensiz Nesrin

Annesiyle beraber düğününe katılan Nesrin Cavadzade, giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine topladı.

Nesrin Cavadzade'nin düğün tarzı

Siyah bir tercih eden ünlü ismin, göğsünde boncuk detayları bulunuyor. pozlarını Instagram'da paylaşan Nesrin Cavadzade'nin sütyensiz tarzına beğeni ve yorum yağdı.