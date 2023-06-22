Nesrin Cavadzade'nin düğün tarzı Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Eda Ece'nin düğün törenine katıldı.

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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de gündeme gelen isimlerden Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden.

Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Şahika karakteriyle gönüllere taht kuran Nesrin Cavadzade, aynı dizide Yıldız karakterini canlandıran güzel oyuncu Eda Ece'nin düğününe katıldı.

Sütyensiz Nesrin

Annesiyle beraber düğününe katılan Nesrin Cavadzade, giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine topladı.

Siyah bir elbise tercih eden ünlü ismin, göğsünde boncuk detayları bulunuyor. Düğün pozlarını Instagram'da paylaşan Nesrin Cavadzade'nin sütyensiz tarzına beğeni ve yorum yağdı.