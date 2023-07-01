Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para takan Bora Akkaş özür diledi Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamak için paylaştığı video ortalığı karıştırdı. Videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulunca başarılı isimden açıklama geldi.

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Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ve videosu olay oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğduğu anı paylaşan Nesrin, sonuna ise bir video ekledi.

Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşulmuştu. Konuyla ilgili Bora Akkaş'tan açıklama geldi.

Eşinden özür diledi

Bora Akkaş, paylaşılan görüntüde kendisinin de olmasından dolayı bir açıklamada bulunarak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

Akkaş yaptıpı açıklamada "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şakaydı.

Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı.

Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.