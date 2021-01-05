Nevin Serengil’den Seren Serengil açıklaması

Nevin Serengil, sosyal medya hesabından kızı Seren Serengil'den dert yandı.

Mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen, bu yüzden sürekli sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil konuştu.

GÖNÜL YAZAR'IN TELEFONLARINI AÇMIYOR

Gönül Yazar, yeni yılın ilk gününde Nevin Serengil’e sosyal medyada “Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren’i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor, mesaj atıyorum ulaşamıyorum.” yazdı.

"HİÇ LAF DİNLEMİYOR"

Nevin Serengil'in, dostunun bu mesajına verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Kızının ikinci ameliyatından haberi olmadığını söyleyen Serengil, “Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum.” dedi.

"ANNEMİ ENGELLEDİM"

Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'i neden Instagram’da engellediğini açıkladı: “Annemi iki ay önce Instagram’da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor.”