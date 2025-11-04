Nevra Serezli, meslektaşı Bilge Şen'in yorumu hakkında konuştu: "Doğru değil"

81 yaşındaki Bilge Şen, geçtiğimiz günlerde 62'nci Altın Portakal Film Festivali'ne konuk oldu.

"HALA ÇALIŞIYORUM"

Usta oyuncu, yaptığı konuşmada 65 yıldır oyunculuk yaptığını belirtirken; "81 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Yukarıdakiler 2 milyon lira alırken biz 5-6 bin lira alıyoruz. Yoksulluk sınıfının altındayım." demişti.

"PARALARI KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL"

Aynı yaştaki meslektaşı Nevra Serezli, meslektaşının bu sözleri hakkında yorum yaptı. Serezli; "Şimdi başkasının aldığı parayla kendine biçilen parayı kıyaslamak ve bunun hakkında yorum yapmak çok doğru değil. Ben de bu yaşımda hâlâ çalışıyorum. Allah'ıma şükrediyorum. 'Çalışabiliyorum ki kendime göre paramı da kazanabiliyorum' diyorum ama komşum ne alıyor, o çocuk ne alıyor, o kız ne alıyor diye dert edemeyeceğim kendime." ifadelerini kullandı.