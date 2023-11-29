Neymar'ın çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisi hemen terk etti Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan Neymar’ı şimdi ise sevgilisi Bruna Biancardi ihanet yüzünden terk etti.

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PSG'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e anlaşan Neymar, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen bir isim.

Uzun süredir ünlü model Bruna Biancardi ile ilişki yaşayan dünyaca ünlü futbolcu, Ekim ayının başında bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

İfşa oldu

Sosyal medya fenomeni ve model Aline Farias, önceki gün yaptığı paylaşımda Neymar'ın kendisinden çıplak fotoğraflarını istediği yazışmaları ifşa etti.

"Çıplak fotoğraf var mı?"

Yayınlanan yazışmada Neymar'ın Farias'a 'Çıplak fotoğraf var mı? Görmek istiyorum' şeklinde mesaj gönderdiği, Farias'ın ise yetişkinlere yönelik içeriklerinden bazılarının linkini yolladıktan sonra Neymar'ın alex emojisi yolladığı görülüyor.

Ekim ayının başında Neymar'dan bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü model Bruna Biancardi, bu olayın ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıkladı.

"Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz"

Biancardi paylaşımında; "Her gün haberlerin merkezinde olan bu ilişkinin artık içinde olmadığımı bildiririm. Biz, Mavie'nin ebeveynleriyiz ve Neymar'la olan bağımızın nedeni yalnızca bu olacak." ifadelerini kullandı.