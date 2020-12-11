Nez, saçlarını neden kazıttığını açıkladı

Saçlarını kazıtan Nez, artık enerji uzmanı olduğunu söyledi.

Yeni imajını, sosyal medyada hesabından “Depresyonda değilim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım.” notuyla paylaşan şarkıcı Nez, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

"PROJE İÇİN"

Nez, sorular üzerine “Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır.” dedi.

Şarkıcı, pandemi döneminde enerji uzmanlığı eğitimi aldığını açıkladı:

"NEFES ALMANIN ÖNEMİNİ ANLADIK"

"Bu süreçte anladım ki, sağlık her şeyden önemli. Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Ben de kendim için faydalı bir şey yaptım, eğitim alıp enerji uzmanı oldum. Aynı zamanda online dersler vererek kendimi geliştirdim."