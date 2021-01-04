Nicki Minaj'ın bebeği

Amerikalı rapçi Nicki Minaj, bebeğinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Nicki Minaj, 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftten Minaj, kural bozdu.

Rapçi, oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nicki Minaj, oğlunun karelerini şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

"TEŞEKKÜR EDERİM"

"Beni annen olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere mutlu bir yeni yıl diliyorum. Bu yolculuk boyunca sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Benim için çok önemli. Anne olmak, bugüne kadar aldığım en tatmin edici iş.

Dışarıdaki tüm süper kahraman annelere ve bu zorlu dönemde hamile kalan tüm kadınlara kucak dolusu sevgi gönderiyorum."

Bebeğinin adını henüz açıklamayan 38 yaşındaki Minaj'in gönderileri, takipçilerinden büyük ilgi gördü.