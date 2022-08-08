Nicola Anne Peltz ağlıyor

Eşinin annesi Victoria Beckham'la sorunlar yaşadığı iddia edilen Nicola Anne Peltz, ağlarken fotoğraf paylaştı.

Dünyaca ünlü çift David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, mayıs ayında Nicola Anne Peltz ile evlendi.

Düğünden sonra Nicola ile Victoria arasında adeta bir soğuk savaş olduğu ve ikilinin birbirinden hiç hoşlanmadığı iddia edilmişti.

Ağlarken fotoğraf yayınladı

Uzun süredir sessizliğini koruyan Nicola Peltz, ağlarken çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Ünlü ismin bu paylaşımı, Victoria'yla aralarında yaşanan gerginliğe gönderme olarak yorumlandı.

Nicola, peş peşe yayınladığı, binlerce beğeni alan karelerine ise şu mesajı yazdı:

"Ailem içime işledi"

"Bazen hüzünlü yanlarımı göstermekte zorlanıyorum. Yedi kardeş ve çok güçlü iki ebeveynle büyümek beni gerçekten sertleştirdi; insanların beni yıkmasına ya da kalbimi incitmesine izin vermemek için içime işlediler.

"Bu yanımı göstermek istedim"

Bu, özellikle bu sektörde kendimi korumak için bir duvar örmemi sağladı. Hepimizin insanlar tarafından kötü hissettirildiği günler var ve bundan dolayı incinmekte bir sorun yok. Bu yanımı burada hiç göstermediğim için bir şeyler yazayım dedim, bu yanımı göstermek istedim.

Hepinizi çok seviyorum ve desteğiniz için gerçekten minnettarım. Bilmenizi isterim ki sizi görüyorum, duyuyorum ve bu benim için çok şey ifade ediyor."