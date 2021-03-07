Nicolas Cage 5'inci evliliğini yaptı

Amerikalı aktör Nicolas Cage, Japonya'da tanıştığı ve uzun süredir aşk yaşadığı Riko Shibata ile evlendi.

Nicolas Cage olarak tanınan Hollywood yıldızı Nicolas Kim Coppola, 5. kez nikah masasına oturdu.

Page Six'in haberine göre; 57 yaşındaki oyuncu, 26 yaşındaki sevgilisi Riko Shibata ile evlendi.

Nicolas Cage, vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat'ta Las Vegas'ta küçük bir tören düzenledi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Evliliğine dair açıklamalarda bulunan Cage, "Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 4 EVLİLİK YAPTI

Cage, ilk evliliğini 1995 yılında oyuncu Patricia Arquette ile gerçekleştirip 2001 yılında boşanmıştı.

Ünlü aktör, daha sonra Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley ile 2002'de dünyaevine girdi. Ancak Cage ve Presley, iki yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Kore kökenli Alice Kim ile 2004-2016 yılları arasında evli kalan Nicolas Cage'in, Kal-El adında bir oğlu var,

Aşka küsmeyen Cage, 2019 yılında ise Erika Koike ile evlenmişti. Ancak çift, nikah masasına oturduktan 4 gün sonra boşanmıştı.