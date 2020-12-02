Nicole Kidman, eşini anlattı

Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 2006 yılında evlendiği eşi Keith Urban ile ilişkisi hakkında konuştu.

53 yaşındaki Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman, eşi Keith Urban'la olan evliliğini anlattı. Ünlü oyuncu, eşi ile aralarında tam bir güven bağı olduğunu itiraf etti.

Kidman, konuyla ilgili şunları söyledi:

"BENİ MAHVEDERDİ"

"Bir gün olsun onun güvenilirliğini sorgulamak, beni mahvederdi. Hayatım biterdi. Bu duygu, bizim kültürümüzün büyük parçasını oluşturuyor. Ben de çok şanslıyım. Eşim çok güçlü. Ilıman ve nazik bir adam."



