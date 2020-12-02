Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.704
0.67%
EXEN Coin
11.48
4.36%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Nicole Kidman, eşini anlattı

    Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 2006 yılında evlendiği eşi Keith Urban ile ilişkisi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 07:32
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nicole Kidman, eşini anlattı

    53 yaşındaki Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman, eşi Keith Urban'la olan evliliğini anlattı. Ünlü oyuncu, eşi ile aralarında tam bir güven bağı olduğunu itiraf etti.

    Kidman, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "BENİ MAHVEDERDİ"

    "Bir gün olsun onun güvenilirliğini sorgulamak, beni mahvederdi. Hayatım biterdi. Bu duygu, bizim kültürümüzün büyük parçasını oluşturuyor. Ben de çok şanslıyım. Eşim çok güçlü. Ilıman ve nazik bir adam."

    Nicole Kidman, eşini anlattı #1

    Nicole Kidman, eşini anlattı #2

    Nicole Kidman, eşini anlattı #3

    Nicole Kidman, eşini anlattı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir