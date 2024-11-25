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Yaşlanmayan kadınlardan Nicole Kidman, Babygirl filmiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

57 yaşındaki usta oyuncu, erotik gerilim filmi Babygirl'de rol almanın kendisi için kolay olduğunu dile getirdi.

"HEYECAN VERİCİ"

Zorlanacağı bir projede yer almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Nicole, "Hiç tereddüt etmedim. Senaryoyu çok sevdim, sektörde kadınları desteklemeyi seviyorum ve gerçekten çok iyiydi. Heyecan verici ve cesur, ben de her zaman konfor alanımın dışına çıkmaya çalışıyorum" dedi.

"TAHRİK OLDUM"

Nicole Kidman, senaryoyu ilk gördüğünde hemen ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi: 'Senaryoyu okudum ve çok komik olduğunu düşündüm. Ama aynı zamanda beni tahrik etti. Bir nevi hipnotize olmuş gibiydim."

Oscar ödüllü oyuncu, Babygirl filminde güçlü ve evli bir patronu canlandırıyor. Bu karakter, 28 yaşındaki Harris Dickinson tarafından oynanan genç bir stajyerle tutkulu bir ilişkiye başlar. Erotik ve samimi sahnelerle dolu olan bu filmde, Nicole, rolüyle ilgili hiç çekinmediğini belirtti.