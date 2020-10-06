Nicole Kidman'dan Tom Cruise yorumu

Nicole Kidman, New York Times’a verdiği röportajda Tom Cruise ile evliliği hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

19 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Tom Cruise'den boşanan ve Cruise ile ilişkisi hakkında konuşmaktan uzak duran Nicole Kidman, bu kez eski defterleri açtı.

53 yaşındaki Avustralyalı yıldıza, o dönemde Cruise ile evliyken Eyes Wide Shut filminde birbirlerine karşı sadakatsiz karı kocayı oynamaları soru olarak yöneltildi.

"MUTLUYDUK"

Kidman’a, psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, “Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?” diye soruldu.

Kidman, o dönemki evliliğini değersizleştirmeyerek, “Bu, insanların ortaya attığı anlatıya uyuyor, ama ben kesinlikle öyle görmedim.” dedi ve “Mutlu bir evliliğimiz vardı.” ifadesini kullandı.