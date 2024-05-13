Nihal Candan cezaevi günlerini anlattı: 7 vakit namaz kılıyordum Cezaevinde 37 kiloya düştüğü için tahliye edilen Nihal Candan, verdiği son röportajda yaşadıklarını anlattı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse girdi.

Ancak Nihal Candan, bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kiloya kadar düştü.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve tahliye edildi.

Tahliye edildikten sonra yaşadıklarını anlatmaya başlayan Nihal Candan, son olarak "Bir Bak Burası Çok Önemli" isimli YouTube programına konuk oldu.

"Namaz kılmaya başladım"

Cezaevindeyken namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, şu ifadelere yer verdi:

Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü onda bir hadis var; "Namaz uykudan hayırlıdır" diye. O benim en sevdiği hadis. Sadece 7 vakit kılmıyordum. 7 vakde cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum.

Dudak dolgusu dikkati çekti

Nihal Candan'ın son halini görenler ise şaşırdı. Candan'ın hem dudak dolgusu hem de yüzüne botoks yaptırdığı görüldü.