Nihal Candan koğuş arkadaşı foncu Seçil Erzan'ı anlattı Cezaevinde 37 kiloya düştüğü için tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında itiraflarda bulundu.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından hapse girdi.

Ancak Nihal Candan, bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kiloya kadar düştü.

Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve tahliye edildi.

Seçil'i anlattı

Bir Bak Burası Çok Önemli isimli YouTube kanalına konuk olan Nihal Candan, Seçil Erzan'dan bahsetti.

Cezaevinde Erzan ile vakit geçirmek istemediğini dile getiren Candan, "O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için." ifadelerini kullandı.

"Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi." diye konuşan Candan, "Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir sürü A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.” dedi.

"Masum olduğunu düşünüyorum"

Seçil Erzan’ın masum olduğunu düşündüğünü belirten Nihal Candan, “Masum olduğunu düşünüyorum onun. Söylenilen kadar değildir. En fazla mesleğinde bir şeyleri kapatmak için hata yapmış ya da bir üst yönetime söylememiştir yani.” diye konuştu.

Candan, “Seçil Erzan mutlu muydu sizinle aynı koğuşta kalmaktan?” sorusuna ise “Onun işi daha zordu, iki deli. Deli derken bu kızlar cezaevinde gibi davranmıyor; kilo, saç cilt bakımı konuşuyorlar. Bu beyni oyalamak gerekiyordu." yanıtını verdi.