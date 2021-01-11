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    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 05:36
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    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi

    İşte Benim Stilim programı ile tanınan Nihal Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.

    KÜVETTE POZ VERDİ

    Instagram'da 779 bin takipçisi olan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette cesur pozlar verdi. Nihal Candan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Öte yandan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde verdiği bornozlu pozuyla gündem olmuştu.

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #1

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #2

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #3

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #4

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #5

    Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi #6

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