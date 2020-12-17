Nihal Candan’dan Murat Boz açıklaması: Pişmanım

Bir moda programıyla adını duyuran Nihal Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusunu cevapladı. Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" dedi.

Murat Boz, geçtiğimiz yıllarda Emirgan’daki bir mekanda komedyen Eser Yenenler ve ortak arkadaşlarıyla buluşmuştu.

Gruba ilerleyen saatlerde, yarışmacısı oldukları moda programı ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez isimli sarışın bir güzel eşlik etmişti.

Ekip, ardından eğlenceye, Yenenler'in lüks bir sitede bulunan villasında devam etmişti.

ASLI ENVER İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

O dönem oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşayan Murat Boz, 'ihanet' iddialarına ilişkin “İhanet söz konusu değildir. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın bulunduğu bir ortamda bulunmaktan başka öte bir durum yoktur.” demişti.

Bu açıklama güzel oyuncu Aslı Enver’i ikna etmemiş, Murat Boz ile yollarını ayırmıştı.

“PARTİ İLİŞKİMDEN PİŞMANIM”

Aradan geçen uzun sürenin ardından geceye katılan Nihal Candan’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Candan, "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt verdi.

Nihal Candan konuyla ilgili, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" açıklamasını yaptı.