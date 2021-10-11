Nihal Yalçın: Tamer Karadağlı'nın önüme geçmesine izin vermeyin

Nihal Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ ALDI

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

TAMER KARADAĞLI'NIN TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Nihal Yalçın'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Oyuncu, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Haluk" karakteriyle tanınan Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

ŞAŞIRDI

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye." yanıtını verdi. Usta oyuncunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi VİDEO



"LÜTFEN.."

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.