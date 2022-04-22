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    Nihal Yalçın'a genç aşkından tam destek

    Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berker Güven'e sahip çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:02
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    Nihal Yalçın'a genç aşkından tam destek

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.

    Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandırmakta olan ünlü oyuncu Berker Güven, bir süredir Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. Berker Güven törene sevgilisi Nihal Yalçın ile katıldı.

    Ekranların yeni yüzü Güven, yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerinde topladı.

    Elini bırakmıyor

    Heyecanlı belli olan Nihal Yalçın, tören boyunca genç sevgilisinin elini bırakmadı.

    Nihal Yalçın, “Kapanış bizi filmle oldu. Zuhal çok sevdiğimiz bir film. Çok heyecanlıyız. Herkes filmi çok sevdi, çok kalabalıktı. Oldukça güzeldi” diye konuştu. Berker Güven de sevgilisinin heyecanını paylaştı. Oyuncu, “Heyecanlıyız, bugün Nihal’in gecesi. Film de çok güzel” diye konuştu.

    Nihal Yalçın a genç aşkından tam destek #1


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