Nihan Urel anlattı: Jüpiter ve Satürn kavuşumu astrolojik olarak ne anlama geliyor

Nihan Urel anlattı: Jüpiter ve Satürn kavuşumu astrolojik olarak ne anlama geliyor

Nihan Urel, Jüpiter ve Satürn’ün yaklaşmasının hayatları kökten değiştireceğini söyledi.

Bugün 21 Aralık.

Yılın en uzun gecesinin yaşanacağı bu tarihte Astrolog Nihan Urel, YouTube kanalında Jüpiter ve Satürn'ün birbirine yaklaşmasından doğacak gelişmeleri değerlendirdi.

"HERKESİN HAYATI DEĞİŞECEK"

İki gezegenin ilk kez birbirine bu kadar yaklaştığını söyleyen Urel, bu gelişmenin devirler kapatıp açan bir dönemin başlangıcı olarcağını ifade etti.

Urel, bu kavuşma nedeniyle, herkesin hayatında kökten, bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değişimlere neden olacağını söyledi.