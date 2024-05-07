Nihat Doğan boşandı: Kıskançlık krizleri evliliğin sonunu getirdi Kısa bir süre önce evleri ayıran ve boşanacakları konuşulan Nihat Doğan ile Arzu Doğan cephesinden açıklama geldi.

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Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlendi.

Evlendiğinde hamile olduğunu açıklayan Arzu Doğan, kısa bir süre sona oğlu Badıkan'ı dünyaya getirdi.

Haklarında daha önce yine boşanma iddiaları çıkan çift, bir kez daha bu haberlerle gündeme geldi.

Ancak bu defa ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

Kıskançlık krizleri evliliği bitirdi

Henüz 21 ay önce mutluluğa 'evet' diyen 48 yaşındaki türkücünün, ayrılık haberi ile gündeme gelmesi hayranlarını üzdü.

Boşanma kararının sebebi olarak ise konserlerden sonra evde kıskançlık krizi yaşanması gösterildi.

Nafaka ve tazminatta anlaşan ikiliden Nihat Doğan, eşi ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.

Arzu Doğan'dan ilk açıklama

Çıkan haberlerin ardından Arzu Doğan, sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak boşanma iddialarını doğruladı.