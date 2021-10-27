Nihat Doğan: Evrim geçirmişim

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nihat Doğan, Maçoyum Ben şarkısına Deniz Akkaya ile çekilen klibi izleyip, gençlik yıllarındaki görüntüsünü yorumladı. Doğan, “Evrim geçirmişim” dedi.

Hafta içi her gün Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in yorumları ile Beyaz TV ekranlarına gelen magazin klasiği Söylemezsem Olmaz programına, uzun süre ekranlarda görünmeyen türkücü Nihat Doğan konuk oldu.

Programda Deniz Akkaya’nın, mankenliğe yeni başladığı yıllarda Nihat Doğan’ın Maçoyum Ben şarkısına çekilen klipte oynadığı görüntüler izlendi.

İkilinin gençlik halleri dikkat çekerken Nihat Doğan, gençlikte oldukça görünüşünden dolayı kompleksli olduğunu belirtti.

“İNANILMAZ KOMPLEKS YAPIYORDUM”

Nihat Doğan,”Önceleri bazı şeyleri inanılmaz kompleks yapıyordum. Gençlik… Şu an kendime bakıyorum evrim geçirmişim.” dedi.

“BANA KARŞI KULLANILAN TEK ŞEY”

Doğan’ın, “Sen baktığında ne hissediyorsun?” sorusu üzerine Deniz Akkaya, “Bazılarının balık hafızası elle tutulur. Herkesin sokağa çıkılmayacak şeyleri unuttuğu bir ortamda, bu bana karşı kullanılan tek şey.” dedi.

Nihat Doğan: Şu an kendime bakıyorum evrim geçirmişim VİDEO



“GÜZEL KADIN DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

Nihat Doğan, “Orada daha güzelsin.” deyince Akkaya, “Sen de bayağı zevksizsin.” diyerek yanıt verdi.

"YÜZ KERE YAPTIRIP ÇİRKİN OLANLAR VAR"

Akkaya, “Güzel kadın diye bir şey yoktur. Bakımsız kadın vardır arkadaşlar.” diyerek konuya açıklama getirirken Serengil, “Yüz kere burun yapıp yüz kere yüz gerdirip yine çirkin olanlar var. Onlar ne yapacaklar? Yüz kere yaptırıp da olamayanlar var.” sözlerini kullandı.