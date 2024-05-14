Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ihaneti itiraf etti! "Birçok kadınla ilişkisi var" Ünlü şarkıcı Nihat Doğan’ı eşi Arzu Doğan ifşa etti. Ayrılma kararı alan ünlü çiftin boşama nedeni ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlenmişti.

Doğan, kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi.

Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı.

"Birçok kadınla ilişkisi var"

Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik.

Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı. Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."