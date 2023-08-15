Nihat Doğan'ın eşi evi terk etti Geçtiğimiz yıl İranlı hayranı Arzu Doğan Arezoo Gharlar ile düny evine giren Nihat Doğan, evliliğinde sıkıntılı günler geçiriyor.

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Son klibini mankenlerle çeken Nihat Doğan'ın evliliği sallantıda.

7 aylık bebeğini de aldı

İddiaya göre klipte bikinili mankenlerin rol almasından rahatsız olan Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), 7 aylık bebeğini de alıp evi terk etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, büyük bir kıskançlık krizi çıkaran Arzu Doğan, Nihat Doğan'ın “Rol gereği” açıklamalarını da dinlemedi.

İran’daki ailesinin yanına giden Arzu Doğan’ın, İran’a gitmeden önce boşanma davası açmak için avukatına talimat verdiği öğrenildi.