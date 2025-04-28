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Yeşil sahaların dikkat çeken eski futbolcularından Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldular.

İlişkilerini ve birbirlerine olan bağlılıklarını paylaşan ünlü çift, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NİHAT FUTBOLU BIRAKMIŞTI"

Nihat Kahveci’yi futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci, “Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü. Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı” dedi.

Nihat Kahveci de eşine aşkla bağlı olduğunu belirterek “Hayatımın her anında Fulya var” diye konuştu.