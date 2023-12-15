Nihat Odabaşı, Nurgül Yeşilçay'ın cesur pozlarını paylaştı Ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay'ın yarı çıplak fotoğraflarını yayınladı.

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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, gündemden düşmüyor.

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Nasıl zayıfladığını anlatarak tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim zayıfladıktan sonra verdiği pozlarla da adından söz ettiriyordu.

Eski haliyle sosyal medyada olay olan Yeşilçay'ın Nihat Odabaşı, 2001 yılına ait cesur pozlarını paylaştı.

"İkinci Bahar yeni bitmişti"

Odabaşı paylaşımına "İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı. İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden.. Neredeyse makyajsız çekmiştik. Off olay olmuştu. Sonraki yıllarda da hep ama hep çok güzel kareler çektik. Ve hep çok severek çalıştık birbirimizle.. En kısa zamanda görüşmek üzere Nurgül’üm" notunu düştü.

Güzel oyuncu bu yoruma kayıtsız kalamadı ve "Yapalım bir şey yakalım ortalığı" dedi.