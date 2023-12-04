Nikaragua'da güzellik kraliçesi ortalığı karıştırdı! Sembol oldu, girişi yasaklandı... Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışılan bir isim haline geldi. Güzel isim, Nikaragua'da Daniel Ortega rejimine karşı direnişin sembolü oldu.

ensonhaber.com

Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan Sheynnis Palacios, ülkesi Nikaragua'da tartışmalara yol açtı.

Kainat Güzeli Palacios’un, 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere katıldığı ortaya çıktı.

Ülkeyi ikiye bölen durum sonrası kainat güzeli, muhafelet partisinin sembolü haline geldi.

Kalabalıklara müdahale edilecek

2018'deki kanlı gösterilerin ardından ilk kez Palacios'un zaferini kutlamak için sokağa dökülen kalabalıklar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Nikaragua yönetimi, ilk olarak Palacios'u kutlayan bir mesaj yayınlamış olsa da daha sonra kutlama yapan kalabalıklara müdahale etme kararı aldı.

Rejim karşıtlarının, Kainat Güzeli'ni umut ve başkaldırı sembolü olarak gördüğü düşünülüyor.

Kosta Rika'da sürgünde yaşayan Nikaragualı sosyolog Elvira Cuadra, İngiliz The Guardian gazetesine konuşarak, "Bu bir sürpriz oldu ve ülkede kendiliğinden sevinç ifadelerini tetikledi." dedi.

Cuadra, "Nikaragua 2018'den beri bir polis devletinde yaşıyor. Son zamanlarda dini toplantılara bile izin vermiyorlar. Ama Sheynnis kazandığında insanlar ellerinde ulusal bayraklarla sokaklara döküldü ve milli marşları söyledi.” diye konuştu.

2018'de 78 yaşındaki devlet başkanı Daniel Ortega'nın görevi bırakması talebiyle sokağa çıkan on binlerce Nikaragualı, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Üç ay süren gösterilerde 320'den fazla kişi hayatını kaybetti ve Ortega'nın iktidarını korumasıyla birlikte ülkedeki baskının dozu biraz daha arttı.

Bayrağına gönderme yaptı

Palacios, Kainat Güzeli seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada hiçbir siyasi mesaj vermedi ancak kıyafet seçimi bir mesaj olarak algılandı. Sahneye beyaz elbisesi ve mavi peleriniyle çıkarken, birçok izleyici bunun ülkenin 2018'de yasaklanan bayrağına bir gönderme olduğunu düşündü.

Güzellik yarışması zaferiyle sokağa dökülen 6 milyon nüfuslu ülkenin yaşadığı sevinç, Ortega yönetimini rahatsız etti.

Ortega'nın eşi ve başkan yardımcısı Rosario Murillo, yaptığı açıklamada "darbecilerin Miss Universe'ü kutlama bahanesiyle provokasyon planladıklarını" öne sürdü.

Nikaragualı yetkililer, yarışmadan hemen sonra muhalefetin sembolü olarak görülen Nikaragualı bir kadının Kainat Güzeli olarak taçlandırılmasının ardından ulusal güzellik yarışması direktörünün ülkeye yeniden girmesini yasaklamıştı.

Yarışma direktörü Karen Celebertti ve ailesi, Sheynnis Palacios'un Nikaragua'nın ilk kainat güzeli olarak seçilmesinin ardından ülkelerine dönüp Managua Havaalanı'na vardıklarında gözaltına alınmışlar ve Meksika uçağına bindirilmişlerdi.

Direktör ve ailesi, hükümete komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Celebertti'nin ülkeye dönüşüne izin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.