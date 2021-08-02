Nil Burak hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nil Burak, konser için bulunduğu Kıbrıs'ta aniden rahatsızlandı.

73 yaşındaki müzisyen Nil Burak'tan üzücü haber geldi.

Usta sanatçı, bağırsak düğümlenmesi nedeni ile Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Nil Burak'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

ONUR AKAY HABER VERDİ

Burak’ın durumu hakkında bilgi veren ve dua isteyen Onur Akay, “Değerli sanatçımız Nil Burak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bağırsak düğümlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı” dedi.