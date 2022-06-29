Nil Burak'tan çok üzücü haber

Bir senedir sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı Nil Burak, koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanınca ameliyat edilen Nil Burak'ın, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı.

Geçtiğimiz yıldan beri sağlık sorunlarıyla boğulan sanatçı Nil Burak, şimdi de koronavirüse yakalandı.

"Korktum"

Nil Burak, "Sesim çok kötü oldu. Korktum. Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum. Allah'tan ateşim yok. İyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.