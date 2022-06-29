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    Nil Burak'tan çok üzücü haber

    Bir senedir sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı Nil Burak, koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 14:50
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    Nil Burak'tan çok üzücü haber

    Geçtiğimiz yıl ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanınca ameliyat edilen Nil Burak'ın, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı.

    Geçtiğimiz yıldan beri sağlık sorunlarıyla boğulan sanatçı Nil Burak, şimdi de koronavirüse yakalandı.

    "Korktum"

    Nil Burak, "Sesim çok kötü oldu. Korktum. Boğazımda bir çatal var sanki, tükürüğümü bile yutamıyorum. Allah'tan ateşim yok. İyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    Nil Burak tan çok üzücü haber #1


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