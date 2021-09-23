Nil Karaibrahimgil, Hülya Avşar'la aynı fikirde değil

Nil Karaibrahimgil, Hülya Avşar’ın “Sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere sahne diyemiyorum ben. Lokal desem daha doğru olur" sözleriyle ilgili konuştu.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Albüm çalışması yaptığını aynı zamanda da bir müzikale hazırladığını dile getirdi.

"LOKAL ONLAR"

Şarkıcıya, Hülya Avşar'ın, "Sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere 'Sahne' diyemiyorum ben. 'Lokal' desem daha doğru olur." sözleri hatırlatıldı.

AVŞAR'A KATILMADI

Bir çocuk annesi Nil Karaibrahimgil, konuyla ilgili, "Bu süreçte işimizi böyle devam ettireceksek ne yapalım? Sağlıklı olan buysa bir süre bu kapasite ile devam edecek." diyerek, Avşar'ın sözlerine katılmadığını belirtti.

Geçtiğimiz ay Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya gelen 44 yaşındaki Karaibrahimgil, "Konserde şarkı söylemeyi çok özlemişim. Çok güzel bir konser oldu. Aynı zamanda konser esnasında 'Disco' şarkımıza bir klip çektik." demişti.