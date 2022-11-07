Nilgün Belgün: Boşananlardan bu performansı bekliyorum

Her zaman neşeli haliyle dikkat çeken Nilgün Belgün, boşanan çiftlere seslendi.

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan 69 yaşındaki ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün, eski eşiyle birlikte torunu Maya'nın doğum gününe katıldı.

Nilgün Belgün ve Abdullah Şahin, her karşılaştıklarında sohbet ederken, ünlüler dünyasında yıllar önce ayrılmalarına rağmen dost kalabilen nadir çiftler arasında yer alıyor. Kızları Oylum dört yaşındayken boşanan eski eşler, dün torunları Maya'nın 9'uncu doğum günü kutlamasında çocuklar gibi eğlendi.

"Maya ile erkek kardeşi"

"Boşanan herkesten aynı performansı bekliyorum." diyen Nilgün Belgün, pastanın üzerinde torununun kedi ile olan fotoğrafına, "Maya ile erkek kardeşi." yorumunu yaptı.