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    Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı

    Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu savunan Nilgün Belgün, nikahın insanı kısıtladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:46
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    Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nilgün Belgün ve şarkıcı Cenk Eren, Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programının bu haftaki konuğu oldu.

    İki sanatçı, “Evlilik mi bekarlık mı?” sorusuyla karşı karşıya geldi. Bekarlığı savunan Belgün, ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

    Daha önce 3 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün, evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia etti.

    "ÖZGÜRLÜK BİTİYOR"

    Nilgün Belgün açıklamasında, "Evlilik insan doğasına aykırı. Çünkü iki tane birbirini hiç tanımayan, geçmişlerini bilmeyen insanı ve onların ailelerini de bir arada tutuyorsunuz. O iki insan bir evin içerisinde kapanıp kalıyor. Kendi özgürlükleri olmuyor." dedi.

    Belgün, evliliğin insanı kısıtladığını da iddia etti.

    Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı VİDEO

    Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı #1Nilgün Belgün: Evlilik insan doğasına aykırı #2

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