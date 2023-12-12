Nilgün Belgün, Kenan Işık'la ilgili özel bir paylaşım yaptı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nilgün Belgün, bu defa yakın dostu Kenan Işık'la ilgili paylaşım yaptı.

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'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

Işık’ın 9 yıldır evinde tedavisi devam ediyor.

Işık’ın yakın dostu Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Kenan Işık ile fotoğrafını paylaşan Nilgün Belgün, duygusal notuyla herkesi hüzünlendirdi. 1995 yılında 'Matruşka' oyunu kulisinde çekilen kareye Belgün şunları yazdı:

Kenan Işık'la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde…

"Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir"

Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman'la birlikte "MATRUŞKA" adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz. Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir. Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm.

"Makyaj aynama not bırakmış"

Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama.

“TİYATRO ÇİLELİ BİR İŞTİR. SİZ ÇİLE ÇEKTİKÇE GÜZELLEŞTİNİZ.”

Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki.

Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece… İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu… Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım.

"İyi ki dediklerimden"

İyi ki dediklerimden biridir Matruşka ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda… Kenan Işık… Hadi Çaman…