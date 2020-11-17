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    Nilgün Belgün koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Nilgün Belgün, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:24
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    Nilgün Belgün koronavirüse yakalandı

    Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgün Belgün,  koronavirüs testi yapıldı.

    Testinin pozitif çıktığı öğrenilen 67 yaşındaki sanatçı, tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldı.

    "DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

    Annesinin sağlık durumu hakkında konuşan Oylum Seçin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

    Nilgün Belgün, tam 8 yıldır kendi yazıp oynadığı tek kişilik gösterisi 'Aşk ve Komedi' ile yurdun çeşitli bölgelerinde sevenleriyle buluşuyordu.

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