Nilgün Belgün sosyal medyadan paylaştı! Hastanelik oldu...

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Herkesin sevdiği isimlerden birisi olan Nilgün Belgün, yürekleri ağza getirdi.

Sosyal medya hesabından serumlu bir fotoğrafını paylaşan Belgün, hastalandığını duyurdu.

Ünlü isim, domuz gribine yakalandığını ve sahnelerini ileri bir tarihe ertelediğini bildirdi.

Belgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostlar, domuz gribine yakalandım"

Sevgili Dostlar; Ben en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarın ki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere….