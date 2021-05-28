Nilperi Şahinkaya: 4 yılda bir ev değiştiriyorum

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, diplomat kızı sendromu yaşadığını ve 4 yılda bir ev değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti.

İbrahim Selim’in programına konuk olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyükelçi babasının mesleği gereği çocukluk yıllarında 4 yılda bir ülke değiştirdiğini söyledi.

Başarılı oyuncu “O yıllardan kalan alışkanlıkla hâlâ 4 yılda bir ev değiştiriyorum.” dedi.

TAKINTISI VAR

33 yaşındaki Şahinkaya, planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti.

Şahinkaya, “Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim.” diye konuştu.