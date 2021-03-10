Nilperi Şahinkaya: Boş zamanlarımda yatıyorum

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, şu sıralar çalışmadığını ve evde dinlendiğini yazdı.

Rol aldığı 'Yasak Elma' dizisi ile gündemde olan Nilperi Şahinkaya, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı tasarımcı Emre Yusufi ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

"DİNLENİYORUM"

33 yaşındaki oyuncu, "Her şeyi paketledik, şimdi dinleniyorum. Boş zamanlarımda yatıyorum, genelde hep evdeyim." dedi.

Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi ile ilişkisi hakkına şunları söylemişti: "İyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın."



