Nilperi Şahinkaya'nın davet tarzı Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir davete cesur tarzıyla damga vurdu.

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Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine merhaba diyen ve Öyle bir Geçer Zaman ki ile ün kazanan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, cesur tarzıyla sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Nilperi Şahinkaya, önceki akşam katıldığı bir davette iddialı kıyafeti ile dikkat çekti.

En son Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Do Not Disturb' filmde rol alan Şahinkaya, pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

Pembe bir kıyafet tercih eden Şahinkaya'nın iddialı elbisesi beğeni topladı.

"Doğal afet"

Ünlü ismin takipçileri "Doğal afet", "Bu nasıl güzellik" yorumlarında bulundu.

Nilperi Şahinkaya'nın pozlarını beğenenler arasında Hande Doğandemir, Bige Önal ve İpek Filiz Yazıcı da yer aldı.