Nilperi Şahinkaya: Evlilik hayalim yok
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Hem oyunculuğu hem de sosyal hayatıyla sık sık gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile 4 yıldır birlikte olan Nilperi Şahinkaya, evliliği düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Nilperi Şahinkaya: Evlilik hayalim yok

"Evlilik düşünmüyoruz"

hayali olmadığını söyleyen Şahinkaya, "Güzel, sakin giden bir ilişkimiz var. düşünmüyoruz ama düğünlere katılmaktan keyif alıyoruz. Hiç evlilik beklentim olmadı. Öyle bir konuşmamız da geçmedi. Açıkçası evlilik hayalim yok." diye konuştu.