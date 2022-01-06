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    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim

    Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim sorusuna açık açık yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 10:18
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    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim

    YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim sorusuna hiç çekinmeden cevap verdi. Cinsel yönelimini sorgulayıp sorgulamadığı sorulan oyuncu, Dua Lipa itirafıyla şaşırttı.

    "FLÖRT ETMEYİ SEVERİM"

    Şahinkaya, "Hiçbir zaman sorgulamadım ama flört etmeyi severim. Bazen hemcinsinle de flört edersin. Bir de Dua Lipa bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum." dedi.

    "HEYBET SEVERİM"

    Emre Yusufi ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, karşı cinsin ilk omuzlarına baktığını söyleyerek "Heybet seviyorum. Omuzlar geniş mi diye bakarım. Eller de çok önemli. Omuzla yarışabilir." dedi.

    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim #1

    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim #2

    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim #3

    Nilperi Şahinkaya: Heybetli erkek severim #4


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