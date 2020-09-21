Nilperi Şahinkaya Hiç estetiğim yok

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, estetik iddialarına cevap verdi.

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda oynadığı ilk dizi 'Deniz Yıldızı'ndan bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Takipçileri, Şahinkaya'nın 11 yılda çok değiştiğini, estetik harikası olduğunu iddia etti.

'Yeni Hayat' dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülendi. Sevgilisiyle sahilde yürüyüş yapan Şahinkaya, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada 20 yaşında olduğu görüntüleri paylaşmasının ardından yapılan ‘estetik harikası’ yorumları hakkında konuştu.

"ORADA 20 YAŞINDAYIM"

Güzel oyuncu, “Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor.” dedi.

"KORKUYORUM"

Şahinkaya, “Estetik yaptırır mısınız?” sorusunu da "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama yaptırmaya korkuyorum. Ya istediğim gibi olmazsa diye." yanıtını verdi.