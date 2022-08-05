Nilperi Şahinkaya, kendini anlattı

En son Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir dergiye röportaj verdi.

Şahinkaya, hem 3 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi ile ilişkisininden bahsetti hem de kendini anlattı.

İşte Şahinkaya'nın açıklamalrından ara başlıklar:

"Sevgilim çok zevklidir"

"Erkek arkadaşım Emre’nin zevkli olması, bir sanatçıyla olmanın en güzel tarafı bence. O hep, her şeyin en güzelini tercih eder. Çok duyarlıdır.

"Aşkta cesurum"

Aşıkken daha cesur olurum. Tüm ikili ilişkilerde ben sorun çözen tarafım. Geçip bitmiş tatsız bir duruma boşu boşuna söylenerek vakit kaybetmek istemem. Ama karşımdaki yardımcı olmuyorsa çok sinirlenirim. Genelde en karanlık yüzüm o anlarda çıkıyor!

"Utanç verici"

Bir şeyler izlemeden uyuyamam. Çok utanç verici çünkü şöyle şeyler izliyorum; mesela bir kadın, bir şeyler fısıldayarak size sözde makyaj yapıyor.

Yani kameraya makyaj yapıyor, siz de izlediğiniz için size yapılıyormuş gibi oluyor ve bu benim uykumu getiren tek şey!"



