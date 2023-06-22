Nilperi Şahinkaya, kendisini altına benzetti Meslektaşı Eda Ece'nin düğününe katılan Nilperi Şahinkaya, davet için giydiği kıyafetini kendi yorumladı.

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4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, dün akşam evlendi.

Sanat ve spor dünyasından pek çok ismin katıldığı düğünde Eda Ece’nin ‘Yasak Elma’ dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahneye çıkarak şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevgilisiyle katıldı

Düğüne katılan ünlü isimler arasında oyuncu Nilperi Şahinkaya da vardı. Şahinkaya, davete sevgilisi Emre Yusufi ile katıldı.

Altına benzetti

Tek omuz altın renklerinde parlak bir elbise giyen ünlü oyuncu, kendisini altına benzetti.

Şahinkaya, düğünden yayınladığı fotoğrafa şu notu düştü: "Eda'nın düğününe Cumhuriyet altını olarak katıldım"