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    Nilperi Şahinkaya: Kişisel birçok sorun var

    Özrü kabul etmeyen güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz ile ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:25
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    Nilperi Şahinkaya: Kişisel birçok sorun var

    Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya geçen eylülde Altın Koza Film Festivali için Adana’ya gitmişti.

    O sırada ‘Şahmeran’ dizisinin çekimleri nedeniyle kentte bulunan Burak Deniz’in aşırı alkollü bir şekilde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi heykeltıraş Emre Yusufi ile arkadaşlarını kaldıkları otelin lobisinde rahatsız ettiği iddia edilmişti.

    Çift, Burak Deniz’e tehdit, hakaret, kasten yaralama, huzur ve sükun bozma suçlamalarıyla dava açmıştı. Burak Deniz özür dilese de davalarını geri çekmemişlerdi.

    Nilperi Şahinkaya: Kişisel birçok sorun var #1

    "Affetmem"

    Burak Deniz ile ilgili açıklama yapan Şahinkaya “Süreç devam ediyor ve savcı atandı. Uzun zaman olduğu için insanlar ‘Geri adım mı attınız?’ diye soruyor ama öyle bir şey yok...

    Özürlük bir durum da yok. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özre ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam” sözleriyle davada bilinmeyenler olduğunu ima etti.

    Nilperi Şahinkaya: Kişisel birçok sorun var #2


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