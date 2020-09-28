Nilperi Şahinkaya: Psikolojim bozuldu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri soruldu.

“Yeni Hayat”ta rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Şahinkaya da kadın oyuncuların sektörde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Diziyle ilgili konuşan oyuncu, “Güzel tepkiler alıyoruz. Stoklu gidiyoruz, karantina durumu olursa diye. Karantina olursa eve kapanmayı düşünüyorum” dedi.

"BENİ HEP KÖTÜ KADIN YAPTILAR"

Şahinkaya’ya Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri soruldu. Oyuncu, dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Doğru. Balık etli olduğum zamanlarda bana da ‘Kilo ver, güzel durmuyor’ diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyor, kafaya takıyordum. Bir de renkli saçınız varsa hep kötü kadın rolü veriyorlar. Başta çok şaşırmıştım, hep böyle mi olacak demiştim.”