Nilperi Şahinkaya'dan Hafsanur Sancaktutan taklidi Oynadığı dizilerle büyük bir başarı yakalayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan'la dalga geçti.

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ensonhaber.com

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.

Davete pembe renkli bikinisiyle katılann Şahinkaya, altına giydiği transparan pantolonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncu, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Hafsanur Sancaktutan'ı ti'ye aldı

Çektirdiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda poz verirken kameralara yansıyan ilginç pozlarıyla dalga konusu olan meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'ı ti'ye aldı.

"Sade plaj kombinim ne bakıyorsun"

Yayınladığı paylaşıma "Sade plaj kombinim ne bakıyorsun" yazan Şahinkaya, birbirinden değişik hareketleriyle sosyal medyada gündem oldu.