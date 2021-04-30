Nilperi Şahinkaya yogaya başladı

Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı.

Nilperi Şahinkaya, dizideki sahneleri kadar Instagram'daki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

YOGA POZU

Tam kapanma dönemini İstanbul'da geçirmemek için Alaçatı'ya giden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan, yeni fotoğraf geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yoga yaptığı kareyi paylaştı.

Şahinkaya'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.