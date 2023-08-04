Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğrafı ortaya çıktı! Tepki yağdı

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyanın gündeminde.

Eleştirilerin odağındaki isim, fotoğraf karesiyle okları üzerine çekti.

Şahinkaya'nın, 2009 yılında vahşice öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle fotoğrafı ortaya çıktı.

Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı karede olan oyuncuya yönelik eleştiriler kısa sürede büyüdü.

Bunun üzerine Şahinkaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." ifadelerini kullanan Şahinkaya, şu ifadeleri kullandı:

Cevap vermezsem arkasında durmuş olacaktım. Bir arkadaşım var son birkaç aydır görüşüyoruz. İkimiz de ayrı ayrı tatildeyken bulup akşam yemeği yiyelim dedik. Yanımda arkadaşlarım var onlar da gelebilir mi? Tabii ki de dedim. Yemekte meşhur Sakine de vardı. Ve ben o Sakine olduğunu bilmiyordum sizden öğrendim. Kalkarken de bir tane ayna vardı üçümüzün fotoğrafını çekti. Sonra dağıldık. Bir daha da görmedim. Meşhur fotoğraf o.