Haber Merkezi
Yıllardır birlikte yaşadığı heykeltıraş Emre Yusufi’den üç hafta önce ayrılan Nilperi Şahinkaya hızlı çıktı.
Emre Yusufi'yi kademeli kademeli bıraksa da çabuk unutan güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.
YENİ AŞKI FIRAT ÇELİK
Aramızda Kalmasın'ın sunucularından gazeteci Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre; oyuncunun, meslektaşı Fırat Çelik’le birlikte olduğu konuşuluyor.
İkilinin ‘Gelin Takımı’nın setinde yakınlaştığı biliniyor. Fırat Çelik’in son günlerde sık sık Nilperi Şahinkaya’nın evinin yakınlarında görülmesi de dikkat çekici.
"KADEMELİ KADEMELİ"
Yaptığı ilginç ayrılık açıklamasıyla çok konuşulan Nilperi Şahinkaya, "Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış